2020-03-31T22:09:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия отправит в США медтехнику для борьбы с коронавирусом

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, когда ситуация затрагивает всех без исключения, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет
Юлия Кекова
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Россия готова помочь СШАРоссия готова помочь СШАФото: Иван ВИСЛОВ
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Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня для помощи по борьбе с коронавирусом.

Предлагая помощь США, Путин исходил из того, что, когда американские производители медоборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью России. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток. С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, - сказал Песков.

По его словам, когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет.

Также песков добавил, что американский лидер Дональд Трамп с признательностью готов принять от России помощь гуманитарного характера. Однако при согласовании некоторых деталей реализации этой договоренности сложилось впечатление, что американская сторона как минимум не способствовала оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей президентов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о телефонных переговорах двух президентов. Путин и Трамп обсуждали ситуацию с распространением коронавируса и мерах борьбы с болезнью в государствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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