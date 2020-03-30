Путин и Трамп провели телефонный разговор

30 Март 2020 2020-03-30T18:36:08+03:00

Президенты договорились о продолжении консультаций министерств энергетики РФ и США по состоянию рынка нефти

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Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они договорились о продолжении консультаций министерств энергетики РФ и США по состоянию рынка нефти.

Также главы государств обсудили возможности более тесного взаимодействия двух стран по противодействию распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU