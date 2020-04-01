В Минздраве рассказали, когда Россия достигнет пика заболеваемости коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По мнению заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, спад может произойти еще до наступления лета.
Пока же число зараженных продолжает стремительно увеличиваться не только у нас в стране, но и во всем мире.
"Я думаю, что мы на подходе к пику, мне так хотелось бы верить. Я думаю, конец апреля - май, как раз будет тот период, когда число новых случаев будет существенно ниже и активность эпидемического процесса снизится", - цитирует ТАСС специалиста.
По словам Брико, новому коронавирусу, как и другим респираторным заболеваниям, вероятнее всего, присуща сезонность - весной инфекция активней. Также рост числа случаев заражения в стране может быть связан с расширением списка учреждений, которые могут проводить тесты. Теперь, помимо лабораторий Роспотребнадзора, этим занимаются еще и медицинские организации, работающие с микроорганизмами III-IV группы.
"В целом ситуация будет меняться в ближайшее время, потому что проводимые в стране мероприятия должны уменьшить число новых случаев", - заключил эпидемиолог.
Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что с наступлением жары заболеваемость может пойти на спад.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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