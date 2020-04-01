Современные тесты способны выявлять коронавирус до появления симптомов
Современные тест-системы могут выявить новый тип коронавируса за два-три дня до появления первых симптомов заболевания. Об этом сообщил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, профессор Михаил Щелканов.
Эксперт напомнил, что первые признаки заражения проявляются у человека в течение 14 дней с вероятностью почти 100%. Бывают одиночные выходы за временные рамки, но они не имеют эпидемиологического значения.
"Современные тест-системы позволяют надежно идентифицировать возбудителя заболевания, когда начинают проявляться симптомы. За несколько дней до проявления симптомов, за два-три дня тоже можно выявить болезнь", - цитирует РИА Новости профессора.
При этом важно помнить, что в таком случае возможности молекулярной диагностики ограничены.
Сайт kp.ru писал, что на данный момент диагностику коронавирусной инфекции могут проводить не только лаборатории Роспотребнадзора, но и другие медицинские учреждения, которые работают с микроорганизмами III-IV группы, в том числе частные.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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