Современные тесты способны выявлять коронавирус до появления симптомов

1 Апр 2020 2020-04-01T09:06:54+03:00

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Современные тест-системы могут выявить новый тип коронавируса за два-три дня до появления первых симптомов заболевания. Об этом сообщил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, профессор Михаил Щелканов.

Эксперт напомнил, что первые признаки заражения проявляются у человека в течение 14 дней с вероятностью почти 100%. Бывают одиночные выходы за временные рамки, но они не имеют эпидемиологического значения.

"Современные тест-системы позволяют надежно идентифицировать возбудителя заболевания, когда начинают проявляться симптомы. За несколько дней до проявления симптомов, за два-три дня тоже можно выявить болезнь", - цитирует РИА Новости профессора.

При этом важно помнить, что в таком случае возможности молекулярной диагностики ограничены.

Сайт kp.ru писал, что на данный момент диагностику коронавирусной инфекции могут проводить не только лаборатории Роспотребнадзора, но и другие медицинские учреждения, которые работают с микроорганизмами III-IV группы, в том числе частные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU