2020-04-01T09:06:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Современные тесты способны выявлять коронавирус до появления симптомов

Однако возможности молекулярной диагностики в таком случае ограничены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тесты могут выявить COVID-19 до появления симптомовТесты могут выявить COVID-19 до появления симптомовФото: REUTERS
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Современные тест-системы могут выявить новый тип коронавируса за два-три дня до появления первых симптомов заболевания. Об этом сообщил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, профессор Михаил Щелканов.

Эксперт напомнил, что первые признаки заражения проявляются у человека в течение 14 дней с вероятностью почти 100%. Бывают одиночные выходы за временные рамки, но они не имеют эпидемиологического значения.

"Современные тест-системы позволяют надежно идентифицировать возбудителя заболевания, когда начинают проявляться симптомы. За несколько дней до проявления симптомов, за два-три дня тоже можно выявить болезнь", - цитирует РИА Новости профессора.

При этом важно помнить, что в таком случае возможности молекулярной диагностики ограничены.

Сайт kp.ru писал, что на данный момент диагностику коронавирусной инфекции могут проводить не только лаборатории Роспотребнадзора, но и другие медицинские учреждения, которые работают с микроорганизмами III-IV группы, в том числе частные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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