Пассажирский корабль протаранил судно береговой охраны в Венесуэле

1 Апр 2020 2020-04-01T10:28:54+03:00

В Каракасе не исключают, что на борту Resolute находились наемники для нападения на военные базы республики

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Ночью в понедельник, 30 марта, 120-метровый пассажирский корабль Resolute зашел в воды Венесуэлы в семи милях от острова Тортуга и протаранил судно береговой охраны, которое вышло ему навстречу.

В результате инцидента сотрудники службы оказались в воде. Их корабль затонул. Самих людей, к счастью, успели спасти военные. В Каракасе считают, на борту Resolute могли находиться наемники, которым заплатили за нападения на военные базы Венесуэлы. Атаковавший береговую охрану корабль шел под флагом Португалии.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уже обратился к властям Кюрасао за помощью в расследовании случившегося.

"Министерство иностранных дел Венесуэлы и министерство обороны инициировали соответствующие процедуры на дипломатическом и военном уровнях, чтобы прояснить этот случай", - цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

Сайт kp.ru писал, что весной прошлого года в республике состоялась попытка госпереворота. По стране прошли массовые антиправительственные протесты. Наблюдались перебои с электроэнергией.

ИСТОЧНИК KP.RU