Специалисты сообщили, приведет ли карантин к улучшению экологической обстановки

1 Апр 2020 2020-04-01T11:52:36+03:00

В дальнейшем экономика, возможно, простимулирует более экологичный подход к потреблению и обращению с отходами Фото: Кирилл Смирнов

Изоляция и приостановка производства могут создать дополнительные риски для окружающей среды

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Кризис из-за карантина и сокращения производства может привести к дополнительным рискам экологически опасных нештатных ситуаций. Экономические трудности могут ударить по финансовому положению компаний, которым будет сложнее выполнять условия обеспечения экологической безопасности, сообщили в среду, 1 апреля, специалисты в области экологии порталу «Будущее России. Национальные проекты».

- Компаниям будет труднее обеспечивать экологическую безопасность. Речь идет о частоте смены фильтров, эффективности работы очистных сооружений, закупке необходимых реагентов, замене более дорогого и экологически чистого топлива на более дешевые аналоги, которые могут подорвать экологическую обстановку, - отметил модератор тематической площадки «Экология» отделения Общероссийского народного фронта в Московской области Антон Хлынов.

По мнению эксперта, даже при продлении карантина на несколько месяцев, экологическая ситуация на Земле или в отдельных странах значительно не улучшится. Напротив, возрастут риски возникновения нештатных ситуаций, которые могут привести к ухудшению состояния окружающей среды.

- Из-за кризиса, действительно, снизились выбросы от заводов и авиаперелетов, сократилось движение автотранспорта. Но после окончания карантина и восстановления промышленности, скорее всего, все станет снова существенно загрязняться, - добавил глава по программам отделения «Гринпис» в России Иван Блоков.

Специалисты отметили, что в дальнейшем экономика, возможно, простимулирует более экологичный подход к потреблению и обращению с отходами с помощью поддержки модернизации и перехода на «зеленые» инновационные технологии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве обсудят актуальный экологические проблемы в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

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ИСТОЧНИК KP.RU