Южная Осетия приостанавливает пропуск граждан на границе с Россией
Правительство Южной Осетии решило приостановить пропуск граждан республики через государственную границу с Россией.
Ограничения для пункта пропуска "Нижний Зарамаг - Рук" начнут действовать в четверг, 2 апреля, и будут сняты особым распоряжением. Такая необходимость вызвана распространением новой коронавирусной инфекции.
Ограничения не распространяются на водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, и лиц, которые были направлены Минздравом в медицинские учреждения России.
Въезд в республику со стороны РФ разрешается всем гражданам Южной Осетии, но они должны обязательно самоизолироваться на 14 дней.
"Новая пандемия представляет угрозу любому гражданину независимо от статуса и занимаемого положения в обществе. Я еще раз призываю не покидать дома без острой необходимости", - цитирует агентство "Рес" президента страны Анатолия Бибилова.
Глава государства также поручил руководителям Минобороны, МЧС и Минздрава проработать возможность введения режима ЧС в республике.
Сайт kp.ru писал, что ранее Россия полностью закрыла границы с Южной Осетией и другими странами. Исключения составляют некоторые категории граждан.
Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
ИСТОЧНИК KP.RU
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