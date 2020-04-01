Южная Осетия приостанавливает пропуск граждан на границе с Россией

1 Апр 2020 2020-04-01T13:45:06+03:00

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Правительство Южной Осетии решило приостановить пропуск граждан республики через государственную границу с Россией.

Ограничения для пункта пропуска "Нижний Зарамаг - Рук" начнут действовать в четверг, 2 апреля, и будут сняты особым распоряжением. Такая необходимость вызвана распространением новой коронавирусной инфекции.

Ограничения не распространяются на водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, и лиц, которые были направлены Минздравом в медицинские учреждения России.

Въезд в республику со стороны РФ разрешается всем гражданам Южной Осетии, но они должны обязательно самоизолироваться на 14 дней.

"Новая пандемия представляет угрозу любому гражданину независимо от статуса и занимаемого положения в обществе. Я еще раз призываю не покидать дома без острой необходимости", - цитирует агентство "Рес" президента страны Анатолия Бибилова.

Глава государства также поручил руководителям Минобороны, МЧС и Минздрава проработать возможность введения режима ЧС в республике.

Сайт kp.ru писал, что ранее Россия полностью закрыла границы с Южной Осетией и другими странами. Исключения составляют некоторые категории граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU