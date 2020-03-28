2020-03-28T18:18:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия полностью закрыла границы из-за коронавируса

Такое решение российских властей вступает в силу с 30 марта
Юлия Кекова
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Россия закрывает границы из-за угрозы коронавирусаРоссия закрывает границы из-за угрозы коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия с 30 марта полностью закрывает границы. Остановлена работа всех пунктов пропуска, в том числе на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в тексте распоряжения правительства РФ.

- Минтрансу России совместно с Федеральной службой безопасности России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы, - говорится в распоряжении правительства.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российские власти с 18 марта до 31 мая ограничили иностранцам въезд на территорию нашей страны в целях безопасности и сокращения рисков заражения коронавирусной инфекций.

Также, чтобы сохранить здоровье граждан президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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