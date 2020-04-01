В Москву возвращаются 400 граждан России, застрявших в Индии из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T14:44:27+03:00

Еще 150 человек остается в гостиницах Нью-Дели из-за нехватки посадочных мест в самолёте

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Российское посольство в Нью-Дели помогло гражданам России вернуться домой на специальном авиарейсе. По сообщению Андрея Федорова, заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии, покинуть страну смогли 406 человек, в том числе 4 ребёнка. Он также добавил, что около 200 человек не смогли улететь из-за нехватки мест в самолете.

- При этом посольство позаботилось о примерно 150 людях, которые остались в Дели – около 70 уже разместили в гостинице, остальными занимаемся, - поделился с РИА НОВОСТИ Федоров.

Желающие улететь домой начали собираться еще во вторник вечером. Приходили люди с билетами как на 1 апреля, так и на другие даты. Были и безбилетники, желающие улететь поскорее домой. На посадку пустили всех, кому хватило мест.

Ранее kp.ru писал о том, что Индия вводит 21-дневный карантин для защиты своих граждан от COVID-19. По последним данным в Индии заражены 1238 человек, за сутки погибли 35 человек, выписаны - 123.

ИСТОЧНИК KP.RU