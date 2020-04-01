2020-04-01T14:44:27+03:00
В мире

В Москву возвращаются 400 граждан России, застрявших в Индии из-за коронавируса

Еще 150 человек остается в гостиницах Нью-Дели из-за нехватки посадочных мест в самолёте
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российское посольство в Нью-Дели помогло гражданам России вернуться домой на специальном авиарейсе. Фото: Евгений Пахомов/ТАССРоссийское посольство в Нью-Дели помогло гражданам России вернуться домой на специальном авиарейсе. Фото: Евгений Пахомов/ТАСС
Изменить размер текста:

Российское посольство в Нью-Дели помогло гражданам России вернуться домой на специальном авиарейсе. По сообщению Андрея Федорова, заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии, покинуть страну смогли 406 человек, в том числе 4 ребёнка. Он также добавил, что около 200 человек не смогли улететь из-за нехватки мест в самолете.

- При этом посольство позаботилось о примерно 150 людях, которые остались в Дели – около 70 уже разместили в гостинице, остальными занимаемся, - поделился с РИА НОВОСТИ Федоров.

Желающие улететь домой начали собираться еще во вторник вечером. Приходили люди с билетами как на 1 апреля, так и на другие даты. Были и безбилетники, желающие улететь поскорее домой. На посадку пустили всех, кому хватило мест.

Ранее kp.ru писал о том, что Индия вводит 21-дневный карантин для защиты своих граждан от COVID-19. По последним данным в Индии заражены 1238 человек, за сутки погибли 35 человек, выписаны - 123.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Захарова рассказала, как МИД вызволяет российских туристов из других стран
Москвичей, покидающих дома, смогут отследить по камерам наблюдения и социальной карте
Генпрокуратура начнет блокировать фейки о коронавирусе
Госдума одобрила закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
В Москву возвращаются 400 граждан России, застрявших в Индии из-за коронавируса
Российские автовладельцы просят продлить действие водительских прав из-за коронавируса
Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений
Трамп признался в сокрытии правды о коронавирусе
Песков: решение о переносе парада Победы не принималось
Замглавы Минздрава уволился по собственному желанию
НАТО планирует расширить миссию в Ираке
Песков пожелал скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке
В России снизилось число заболевших коронавирусом за сутки
В Таиланде за первоапрельские шутки о коронавирусе хотят сажать в тюрьму
Южная Осетия приостанавливает пропуск граждан на границе с Россией
Госдума дала право на кредитные каникулы гражданам и малому бизнесу
В России появился новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов
Путин поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное принятие «антивирусных» законов