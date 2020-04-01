2020-04-01T18:43:29+03:00
Общество

«Никто заборов городить не будет»: Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и области не планируется

На данный момент в регионе действует режим самоизоляции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и области не планируетсяВоробьев сообщил, что блокировка Москвы и области не планируетсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об отсутствии планов блокировать Москву и область в рамках борьбы с коронавирусом

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — сказал глава Подмосковья в прямом эфире на телеканале «Россия 1».

Напомним, с 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели режим самоизоляции для всех жителей. Как писал сайт kp.ru, для полного обеспечения этого режима москвичей, покидающих дома, смогут отследить по камерам наблюдения и социальной карте. Также в столице началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина.

Отметим, что по данным сервиса «Яндекс» индекс самоизоляции в Москве к утру 1 апреля составил 4,8. Это означает, что почти все москвичи остаются дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РЖД временно отменит сбор за возврат неиспользованных билетов
Эксперты рассказали, какое цифровое будущее ждет Россию после коронавируса
Роспотребнадзор: количество нерабочих дней должно быть продлено
«Никто заборов городить не будет»: Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и области не планируется
В Мосгордуме утвердили штраф за несоблюдение режима самоизоляции
Авито будет блокировать объявление о продаже пропусков для передвижения по городу
"Карантиновидение" 2020: Little Big запустили свой песенный конкурс
Минюст предложил из-за коронавируса отложить браки и разводы до июня
Банковские комиссии при оплате коммуналки могут отменить уже в апреле
Мишустин: процедура банкротства на фоне коронавируса станет бесплатной
МИД: за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться на родину
Мишустин: авиакомпании получат 1,5 млрд руб. компенсации за вывоз россиян из-за рубежа
В московском метро начали делать разметку для соблюдения дистанции
В Госдуме позитивно отнеслись к необходимости вести журнал здоровья на карантине
Март-2020 стал самым теплым за 13 лет в Москве
В НАТО призвали сотрудничать с Россией в борьбе с коронавирусом
Российские туристы, застрявшие в Таиланде: самолет могут отменить за полчаса до вылета
В Пензе создадут общественный Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом
Врач сказал, может ли передаваться половым путём коронавирус
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу поддельных лекарств в интернете
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу поддельных лекарств в интернете
Названы 10 регионов России, где нет коронавируса
Врач рассказал об опасных проявлениях коронавируса у детей
Генпрокуратура примет «исчерпывающие меры», чтобы не допустить роста цен на продукты