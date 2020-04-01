«Никто заборов городить не будет»: Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и области не планируется

1 Апр 2020 2020-04-01T18:43:29+03:00

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об отсутствии планов блокировать Москву и область в рамках борьбы с коронавирусом

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — сказал глава Подмосковья в прямом эфире на телеканале «Россия 1».

Напомним, с 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели режим самоизоляции для всех жителей. Как писал сайт kp.ru, для полного обеспечения этого режима москвичей, покидающих дома, смогут отследить по камерам наблюдения и социальной карте. Также в столице началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина.

Отметим, что по данным сервиса «Яндекс» индекс самоизоляции в Москве к утру 1 апреля составил 4,8. Это означает, что почти все москвичи остаются дома.

ИСТОЧНИК KP.RU