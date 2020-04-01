Названы самые популярные фильмы и сериалы во время карантина
Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса. Их рейтинг составил "Кинопоиск".
Явным лидером оказалась картина Стивена Содерберга "Заражение". Фильм. вышедший в 2011 году, сейчас оказался, как никогда, актуален. За последние две недели страницу с фильмом на "Кинопоиске" просматривали в 50 раз чаще, чем в середине февраля. Картина рассказывает о том, как международная организация врачей стремится противостоять распространению смертельного вируса.
В тройку лидеров также вошли боевик "Джентльмены" и комедия "Холоп".
Среди сериалов на первом месте оказался "Колл-центр". Сюжет рассказывает о том, как 12 сотрудников колл-центра оказались в заложниках в собственном офисе. Неизвестные угрожают взорвать их в любой момент, если они не будут выполнять их указания.
В топ-5 самых популярных сериалов также вошли "Последний министр", "Магомаев", "Эпидемия" и "Патриот".
Топ-10 самых популярных фильмов во время пандемии коронавируса:
«Заражение»
«Джентльмены»
«Холоп»
«Бладшот»
«Тролли. Мировой тур»
«Лед 2»
«Человек-невидимка»
«Отель „Белград“»
«Достать ножи»
«Паразиты».
ИСТОЧНИК KP.RU