2020-04-01T19:14:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы самые популярные фильмы и сериалы во время карантина

В тройку лидеров вошли "Заражение", "Джентльмены" и "Холоп"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Кадр из фильма "Заражение"Кадр из фильма "Заражение"
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Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса. Их рейтинг составил "Кинопоиск".

Явным лидером оказалась картина Стивена Содерберга "Заражение". Фильм. вышедший в 2011 году, сейчас оказался, как никогда, актуален. За последние две недели страницу с фильмом на "Кинопоиске" просматривали в 50 раз чаще, чем в середине февраля. Картина рассказывает о том, как международная организация врачей стремится противостоять распространению смертельного вируса.

В тройку лидеров также вошли боевик "Джентльмены" и комедия "Холоп".

Среди сериалов на первом месте оказался "Колл-центр". Сюжет рассказывает о том, как 12 сотрудников колл-центра оказались в заложниках в собственном офисе. Неизвестные угрожают взорвать их в любой момент, если они не будут выполнять их указания.

В топ-5 самых популярных сериалов также вошли "Последний министр", "Магомаев", "Эпидемия" и "Патриот".

Топ-10 самых популярных фильмов во время пандемии коронавируса:

«Заражение»

«Джентльмены»

«Холоп»

«Бладшот»

«Тролли. Мировой тур»

«Лед 2»

«Человек-невидимка»

«Отель „Белград“»

«Достать ножи»

«Паразиты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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