Авторы фильма "Эпидемия" за 9 лет до коронавируса: Нас ждут эпидемии. По такому сценарию, что представлен в нашей картине

Ситуация с короновирусом заставила многих вспомнить о снятом в 2011 году голливудском фильме «Заражение», в котором живописались последствия смертельного вируса, который поражал все население Земли. Снял его в убедительной репортажной манере при участии большого количества кинозвезд (Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Джуд Ло) автор блокбастеров о приключениях многочисленных друзей Оушена Стивен Содерберг. Главной перевозчицей заразы выступает Гвинет Пэлтроу: приехав из Азии на американский континент она первым делом изменяет своему мужу Мэтту Дэймону с посторонним мужчиной.

Расплата будет страшна: через несколько минут Гвинет уже лежит мертвой и ей вскрывают череп. Сразу после мировой премьеры в Венеции я встречался с несколькими авторами этой картины, сейчас интересно вспомнить, о чем мы говорили тогда, в глубине души не желая верить в только что увиденное на экране.

Гвинет Пэлтроу: В будущем нас ждут эпидемии

- Вы уже показывали этот фильм своим детям? - был первый вопрос.

- Вы в своем уме? Они же еще маленькие! Как, по-вашему, они отреагируют на сцену, в которой их любимой мамочке раскалывают голову?

- «Заражение» заставляет зрителей параноидально бояться микробов.

- Лично мне паранойя не свойственна. Послушайте, мы с вами живем в перенаселенном мире, в котором разрастаются фермерские хозяйства, а тропические леса вырубают. И в будущем нас ждут эпидемии - возможно, даже по такому сценарию, что представлен в нашей картине. Можно переживать по этому поводу, а можно расслабиться. Я советую людям просто включать голову. Если отправляетесь в страны, к микробам которых вы не адаптированы, примите меры предосторожности. Лично я в панику не впадаю. И вам не советую.

- В чем причина такого отношения к жизни? Религия или что-то еще?

- Нет, религия тут вообще ни при чем, в нее я не верю. Это не значит, что я не верю в существование какой-то высшей божественной силы. Как и в то, что все, что с нами происходит, происходит по какой-то причине. И если приходит время уходить из этого мира - что ж, значит надо уйти...

- Вы вообще боитесь чего-нибудь?

- Конечно, я много чего боюсь. Но важно помнить, что мы испытываем страх из желания оставаться живыми. Страх обычно довольно быстро переходит во что-то рациональное. Я всегда стараюсь минимизировать свои страхи. Рузвельт однажды сказал, что в жизни нечего бояться, кроме самого страха. И это правда, ведь страх может парализовать человека, заставить его сделать то, о чем он потом может очень жалеть.

Мэтт Дэймон: Я стал чаще мыть руки

- Идея «Заражения» носилась в воздухе. Я и сам был не прочь посмотреть такой фильм. Я очень хорошо знаю Стивена Содерберга, снимался в 7 его фильмах, включая сагу о приключениях Оушена. Он очень хладнокровный человек, но и он загорелся, прочитав этот сценарий. Думаю, «Заражению» удалось поймать дух времени. Не всем фильмам это удается.

- Как повлияли на вас съемки в «Заражении»?

- Ну, я стал чаще мыть руки. А вообще я не склонен к панике. И фильм наш, в общем, о том, что страх может быть столь же опасен, как и смертельный вирус. И по отношению к детям в паранойю не надо впадать. Все равно с ними ничего не поделаешь: стоит отвернуться - они тянут в рот всякую дрянь. Ну и пусть познакомятся с микробами. У современных людей слабая иммунная система. Вот старики говорят, что они в свое время могли языком нью-йоркский бордюр облизать. И ничего!

Сценарист «Заражения» Стив Бернс: Лечить нужно не только зараженных вирусом, но и зараженных страхом

Автор сериалов «Калифрения» и «Самый громкий голос», сценарист «Ультиматума Борна» и недавнего снятого для «Нетфликса» фильма Содерберга «Прачечная» об истоках замысла фильма.

- Мой отец очень боялся птичьего гриппа. Боялся-то боялся, но всемирной эпидемией птичий грипп так и не стал. Зато потом была эпидемия гриппа свиного. В нашей предыдущей картине со Стивеном Содербергом, «Информатор!», на героя Мэтта Дэймона чихал в прямом смысле другой герой, и тот очень боялся заразиться. По окончании работы Стивен спросил, какие у меня еще идеи. И я предложил снять триллер об эпидемии мирового масштаба — в том же ключе, как «Траффик» был о торговле наркотиками. Содербергу идея понравилась, и я начал собирать материал.

- В результате вы, вероятно, стали еще больше бояться таких катаклизмов?

- Пожалуй. Если 3 из 10 человек подхватят вирус, то остальные 7 испугаются. И лечить нужно не только зараженных вирусом, но и зараженных страхом. Кто будет работать, если определенный процент населения поразит вирус? Когда в домах выключат свет? Когда перестанут работать банки и кончатся запасы еды в супермаркетах? По моим впечатлениям, система здравоохранения в Америке не готова к эпидемии, показанной в нашем фильме. Не знаю, как у вас. Трудно заставить правительство вкладывать деньги в то, что только может случиться. Но мы разговаривали со многими учеными, и все они говорят, что такие эпидемии действительно могут произойти. Испанский грипп в 1918 году убил, кажется, около 50 миллионов человек — больше чем все войны в ХХ веке. Хуже ничего и придумать нельзя!

- Паранойя идет рука об руку с заражением?

- Вскоре после окончания эпидемии свиного гриппа я встречался с одной известной журналисткой, исследующей эту тему. В финале разговора я собирался ее обнять, но она уклонилась: «Мы больше этим не занимается! И руки друг другу не пожимаем. Мы должны соблюдать социальную дистанцию. Я не знаю где ты был, откуда приехал». А один эпидемиолог показал мне на примере, что все мы неправильно моем руки. Обратите внимание: мы никогда не моем большие пальцы, а это делает бессмысленной всю процедуру. В кино нам обычно показывают монстра, которого страшно. А нашего монстра видно лишь под микроскопом. И поэтому он вдвойне страшнее!

- Что же делать с этим страхом?

- Мировая организация здравоохранения считает, что за последние полтора года треть населения земли подверглась эпидемии свиного гриппа. Если бы он был по-настоящему страшен, то умер бы миллиард человек... Человечество всю историю его существования подстерегали различные вирусы. Среди них были ужасные. И ничего. Мы все еще здесь! Узнав это, я перестал бояться. Тратить свою жизнь на страх просто бессмысленно!

Фильм Стивена Содерберга «Заражение».

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