Коронавирус в Израиле: заразился глава Минздрава
Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом COVID-19, причем тесты показали наличие опасной инфекции не только у самого главы израильского Минздрава, но и у его супруги. Об этом в ночь на четверг, 2 апреля, со ссылкой на канцелярию ведомства сообщили все СМИ страны, в том числе государственная радиостанция Kan и газета The Jerusalem Post.
Сообщается, что Лицман с женой пока будут находиться на домашнем карантине под наблюдением врачей, а министр продолжит выполнять свои обязанности, работая в удаленном режиме.
По данным израильского Минздрава, на сегодняшний день в еврейском государстве зафиксировано 6092 случая заражения коронавирусом, скончались 26 больных. Выздоровел 241 человек. Только за последние сутки медики выявили коронавирус у 710 граждан.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 марта Израиль полностью закрыл границы для иностранцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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