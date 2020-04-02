2020-04-02T04:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле: заразился глава Минздрава

Тесты подтвердили заражение COVID-19 министра здравоохранения Израиля и его супруги
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Израиле заразились коронавирусом 6092 человекаВ Израиле заразились коронавирусом 6092 человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом COVID-19, причем тесты показали наличие опасной инфекции не только у самого главы израильского Минздрава, но и у его супруги. Об этом в ночь на четверг, 2 апреля, со ссылкой на канцелярию ведомства сообщили все СМИ страны, в том числе государственная радиостанция Kan и газета The Jerusalem Post.

Сообщается, что Лицман с женой пока будут находиться на домашнем карантине под наблюдением врачей, а министр продолжит выполнять свои обязанности, работая в удаленном режиме.

По данным израильского Минздрава, на сегодняшний день в еврейском государстве зафиксировано 6092 случая заражения коронавирусом, скончались 26 больных. Выздоровел 241 человек. Только за последние сутки медики выявили коронавирус у 710 граждан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 марта Израиль полностью закрыл границы для иностранцев.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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