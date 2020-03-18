2020-03-18T23:57:35+03:00
В мире

Израиль полностью закрыл свои границы для иностранцев из-за коронавируса

Распоряжение вступило в силу немедленно
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Израиль полностью закрыл свои границы для иностранцев из-за коронавирусаИзраиль полностью закрыл свои границы для иностранцев из-за коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Следуя рекомендациям минздрава, МВД Государства Израиль полностью закрыло границы страны для иностранцев из-за коронавируса.

Ранее исключения делались для тех, кто мог подтвердить, что в состоянии находиться в режиме самоизоляции в домашних условиях.

Ограничения стали одними из самых строгих в мире. Исключения действуют только для граждан и постоянных жителей Израиля, а также тех, кто сможет подтвердить, что именно эта страна является основным местом жительства держателя неизраильского паспорта.

Распоряжение вступило в силу с момента его опубликования. Срок его действия не определен. Его положения распространяются на все погранпункты – сухопутные, морские и расположенные в аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобороны России опровергло сообщения о том, что в Москве якобы ввели комендантский час
Коронавирус в Италии: за сутки скончались 475 человек, выздоровели 1084
РЖД из-за коронавируса приостановили железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией
Израиль полностью закрыл свои границы для иностранцев из-за коронавируса
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок во время обсуждения коронавируса в парламенте
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира из-за коронавируса
Курс доллара превысил отметку в 82 рубля на рынке Forex
США введут запрет на въезд из Мексики из-за коронавируса
Нефть WTI стоит меньше $22 за баррель впервые с марта 2002 года
Глава ВОЗ сообщил о начале тестирования вакцины против коронавируса
Испанцы и итальянцы с балконов аплодируют врачам
Путин надеется на поддержку россиянами поправок к Конституции
Авиасообщение между США и Россией будет ограничено с 20 марта
Из-за коронавируса кафе и магазины во Вьетнаме перестали обслуживать иностранцев
Курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с февраля 2016 года
Путин призвал не допускать расхлябанности в борьбе с коронавирусом
Объединяющий марафон на Радио Комсомольская правда «Рок против Коронавируса»
Путин призвал не верить вбросам про коронавирус
Apple выпустила новый Ipad Pro