Израиль полностью закрыл свои границы для иностранцев из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T23:57:35+03:00

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Следуя рекомендациям минздрава, МВД Государства Израиль полностью закрыло границы страны для иностранцев из-за коронавируса.

Ранее исключения делались для тех, кто мог подтвердить, что в состоянии находиться в режиме самоизоляции в домашних условиях.

Ограничения стали одними из самых строгих в мире. Исключения действуют только для граждан и постоянных жителей Израиля, а также тех, кто сможет подтвердить, что именно эта страна является основным местом жительства держателя неизраильского паспорта.

Распоряжение вступило в силу с момента его опубликования. Срок его действия не определен. Его положения распространяются на все погранпункты – сухопутные, морские и расположенные в аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU