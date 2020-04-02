2020-04-02T09:24:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Известный врач в ЮАР умерла от коронавируса

Медик скончалась в возрасте 64 лет
Ксения АНУФРИЕВА
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Гита Рамжди умерла в Южно-Африканской Республике от коронавирусной инфекцииГита Рамжди умерла в Южно-Африканской Республике от коронавирусной инфекцииФото: REUTERS
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Гита Рамжди, известный медик и признанный исследователь в области медицины, умерла в Южно-Африканской Республике от коронавирусной инфекции. Доктор получила признание в родном государстве за неоценимый вклад в борьбу с ВИЧ, сообщает BBC.

Гите Рамжди было 64 года. Женщина проводила исследования методов профилактики вируса иммунодефицита человека в ЮАР.

- Мы потеряли ведущего специалисты по борьбе с эпидемией ВИЧ и СПИД. Рамжди, по иронии судьбы, скончалась от другой смертельной инфекции, - сообщил вице-президент государства Дэвид Мабуза.

В настоящее время на территории Республики врачи подтвердили 1 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять человек умерли от болезни, один выздоровел.

Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти основателя рок-группы «Fountains of Wayne» Адама Шлезингера. Музыкант скончался от коронавируса в среду, 1 апреля.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией на сегодняшний день находятся США: в стране выявили 82174 инфицированных – больше, чем в Китае или Италии.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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