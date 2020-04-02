Известный врач в ЮАР умерла от коронавируса
Гита Рамжди, известный медик и признанный исследователь в области медицины, умерла в Южно-Африканской Республике от коронавирусной инфекции. Доктор получила признание в родном государстве за неоценимый вклад в борьбу с ВИЧ, сообщает BBC.
Гите Рамжди было 64 года. Женщина проводила исследования методов профилактики вируса иммунодефицита человека в ЮАР.
- Мы потеряли ведущего специалисты по борьбе с эпидемией ВИЧ и СПИД. Рамжди, по иронии судьбы, скончалась от другой смертельной инфекции, - сообщил вице-президент государства Дэвид Мабуза.
В настоящее время на территории Республики врачи подтвердили 1 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять человек умерли от болезни, один выздоровел.
Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти основателя рок-группы «Fountains of Wayne» Адама Шлезингера. Музыкант скончался от коронавируса в среду, 1 апреля.
На первом месте по количеству зараженных инфекцией на сегодняшний день находятся США: в стране выявили 82174 инфицированных – больше, чем в Китае или Италии.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»