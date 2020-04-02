Умер Адам Шлезингер, заразившийся коронавирусом музыкант

2 Апр 2020 2020-04-02T08:29:48+03:00

В 2019 Адам Шлезингер был награждён Эмми за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая", которую он написал в соавторстве с Рейчел Блум и Джеком Долдженом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США основатель рок-группы Fountains of Wayne и коллектива Ivy Адам Шлезингер умер от коронавируса на 53-м году жизни, сообщает Variety.

Музыкант дольше недели оставался в больнице Нью-Йорка. Его адвокат сообщал, что Адам очень болен. Шлезингер скончался утром в среду, 1 апреля.

Адам Шлезингер - обладатель награды Эмми за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая". Он также был номинирован на премии Тони, Эмми, Грэмми и Оскар.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что другой американский музыкант, кантри-певец Джо Диффи умер 29 марта из-за осложнений после заражения коронавирусом. Диффи был обладателем премии Грэмми за песню "Same Old Train" а более 20 его композиций неоднократно оказывались в списке лучших американских кантри-хитов.

Напомним, США вышли на первое место по числу случаев заражения коронавирусом в мире. Сейчас в стране заражены 216 тысяч человек. Президент Дональд Трамп заявил, что если болезнь унесет менее 200 тысяч жизней жителей государства - это еще будет хороший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU