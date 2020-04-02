2020-04-02T08:29:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Умер Адам Шлезингер, заразившийся коронавирусом музыкант

Адам Шлезингер скончался в возрасте 52 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В 2019 Адам Шлезингер был награждён Эмми за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая", которую он написал в соавторстве с Рейчел Блум и Джеком ДолдженомВ 2019 Адам Шлезингер был награждён Эмми за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая", которую он написал в соавторстве с Рейчел Блум и Джеком ДолдженомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США основатель рок-группы Fountains of Wayne и коллектива Ivy Адам Шлезингер умер от коронавируса на 53-м году жизни, сообщает Variety.

Музыкант дольше недели оставался в больнице Нью-Йорка. Его адвокат сообщал, что Адам очень болен. Шлезингер скончался утром в среду, 1 апреля.

Адам Шлезингер - обладатель награды Эмми за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая". Он также был номинирован на премии Тони, Эмми, Грэмми и Оскар.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что другой американский музыкант, кантри-певец Джо Диффи умер 29 марта из-за осложнений после заражения коронавирусом. Диффи был обладателем премии Грэмми за песню "Same Old Train" а более 20 его композиций неоднократно оказывались в списке лучших американских кантри-хитов.

Напомним, США вышли на первое место по числу случаев заражения коронавирусом в мире. Сейчас в стране заражены 216 тысяч человек. Президент Дональд Трамп заявил, что если болезнь унесет менее 200 тысяч жизней жителей государства - это еще будет хороший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи
В Росстате предложили перенести перепись населения на год
Руководитель "Квартала 95" ответил, готов ли принять Зеленского обратно
Умер Адам Шлезингер, заразившийся коронавирусом музыкант
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать с США в борьбе с наркотиками
Главный инфекционист ФМБА назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России
В правительстве предложили продлить нерабочую неделю в России
Абэ не уверен, сможет ли приехать в Москву на День Победы
Главному инфекционисту США усилили охрану из-за поступающих угроз
Worldometer: число жертв коронавируса в США превысило 5000 человек
Пентагон: Авианосец «Теодор Рузвельт», где моряки заразились коронавирусом, остается в строю
В США зафиксирован рекордный дневной прирост числа умерших от коронавируса
Трамп: США почти исчерпали запас защитных средств из национального резерва