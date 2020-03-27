Коронавирус в США: Штаты по числу случаев заражения вышли на первое место в мире
Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в Соединенных Штатах, 26 марта возросло до 82 174. Только за сутки медики выявили в стране 13 963 новых случаев заражения, и их ежечасно становится все больше. Таким образом, США опередили прежних «лидеров» по числу инфицированных – Китай (81 285 заразившихся с начала вспышки) и Италию (80 589).
В четверг в американских больницах от пневмонии нового типа скончались 150 человек, всего же за время пандемии умерли 1177 больных. Газета The New York Times отмечает, что ситуацию в США усугубила «серия ошибок и упущенных возможностей», касающихся мер по борьбе с распространением инфекции.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения COVID-19.
Между тем, Китай, откуда началось распространение заболевания, справился со вспышкой коронавируса: в стране выздоровели более 90% зараженных. Ведущие специалисты КНР говорят, что если во всех странах мира будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией, то пандемия COVID-19 может закончиться уже к июню.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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