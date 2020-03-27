2020-03-27T01:35:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США: Штаты по числу случаев заражения вышли на первое место в мире

В стране выявлено 82174 инфицированных – больше, чем в Китае или Италии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США опередили Китай и Италию по числу случаев заражения коронавирусомСША опередили Китай и Италию по числу случаев заражения коронавирусомФото: REUTERS
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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в Соединенных Штатах, 26 марта возросло до 82 174. Только за сутки медики выявили в стране 13 963 новых случаев заражения, и их ежечасно становится все больше. Таким образом, США опередили прежних «лидеров» по числу инфицированных – Китай (81 285 заразившихся с начала вспышки) и Италию (80 589).

В четверг в американских больницах от пневмонии нового типа скончались 150 человек, всего же за время пандемии умерли 1177 больных. Газета The New York Times отмечает, что ситуацию в США усугубила «серия ошибок и упущенных возможностей», касающихся мер по борьбе с распространением инфекции.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения COVID-19.

Между тем, Китай, откуда началось распространение заболевания, справился со вспышкой коронавируса: в стране выздоровели более 90% зараженных. Ведущие специалисты КНР говорят, что если во всех странах мира будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией, то пандемия COVID-19 может закончиться уже к июню.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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