Россияне могут потратить из личных сбережений до 3 триллионов рублей
Сложившаяся экономическая ситуация может вынудить россиян пусть в ход личные сбережения. Речь о деньгах, которые не размещены на счетах в банках, а хранятся дома «под матрасом». По подсчетам экономистов, в экономику могут поступить от 1 до 3 триллионов рублей. Это от 10 до 50% всех средств, которые люди держат на руках.
Такой прогноз сделали для «Известий» эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) и «БКС Премьер».
В последний раз снижение наличных накоплений было зафиксировано в 2015 году. Правда, тогда показатель упал лишь на 1%. В 2020-м россияне будут тратить рублевые накопления, а вот валютные предпочтут сохранить, в надежде заработать на курсовой разнице.
По подсчетам специалистов, доля наличных накоплений в последние годы было на уровне 26%, из них 19% приходилось на российскую валюту.
Опираясь на данные Росстата, можно предположить, что россияне накопили 10,6 трлн рублей, из которых 6,2 трлн в национальной валюте, а еще 4,4 трлн — в иностранной. Аналитики НРА приводят чуть более высокий показатель — на рубли приходится 6,3–6,7 трлн.
- Сохранение режима самоизоляции на срок более двух недель приведет к росту безработицы до 6-8 процентов. В проблемном положении окажутся почти 3 миллиона человек, - отметил руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
По данным за февраль в России к безработным относилось 3,4 миллиона человек. Если прогнозы экспертов оправдаются, то их число перешагнет отметку в 6 миллионов.
— По нашим оценкам, реальные располагаемые доходы населения в этом году могут упасть на 2–4%, а совокупное снижение российской экономики может составить 2,5–2,8%. Граждане, у которых имеются накопления, начнут использовать эти средства уже летом, потратив к концу года 1-1,2 трлн рублей, — полагает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.
У Сергея Гришунина из НРА прогноз более глобальный – траты составят порядка 3,3 триллионов рублей.
Ранее сообщалось, что больше 10 тысяч человек обратились в службы занятости Москвы за выплатами для безработных в период пандемии коронавируса. Размер пособия составляет 19,5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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