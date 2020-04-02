Россияне могут потратить из личных сбережений до 3 триллионов рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T09:46:56+03:00

Эти средства не размещены на счетах в банках и хранятся дома «под матрасом»

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Сложившаяся экономическая ситуация может вынудить россиян пусть в ход личные сбережения. Речь о деньгах, которые не размещены на счетах в банках, а хранятся дома «под матрасом». По подсчетам экономистов, в экономику могут поступить от 1 до 3 триллионов рублей. Это от 10 до 50% всех средств, которые люди держат на руках.

Такой прогноз сделали для «Известий» эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) и «БКС Премьер».

В последний раз снижение наличных накоплений было зафиксировано в 2015 году. Правда, тогда показатель упал лишь на 1%. В 2020-м россияне будут тратить рублевые накопления, а вот валютные предпочтут сохранить, в надежде заработать на курсовой разнице.

По подсчетам специалистов, доля наличных накоплений в последние годы было на уровне 26%, из них 19% приходилось на российскую валюту.

Опираясь на данные Росстата, можно предположить, что россияне накопили 10,6 трлн рублей, из которых 6,2 трлн в национальной валюте, а еще 4,4 трлн — в иностранной. Аналитики НРА приводят чуть более высокий показатель — на рубли приходится 6,3–6,7 трлн.

- Сохранение режима самоизоляции на срок более двух недель приведет к росту безработицы до 6-8 процентов. В проблемном положении окажутся почти 3 миллиона человек, - отметил руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По данным за февраль в России к безработным относилось 3,4 миллиона человек. Если прогнозы экспертов оправдаются, то их число перешагнет отметку в 6 миллионов.

— По нашим оценкам, реальные располагаемые доходы населения в этом году могут упасть на 2–4%, а совокупное снижение российской экономики может составить 2,5–2,8%. Граждане, у которых имеются накопления, начнут использовать эти средства уже летом, потратив к концу года 1-1,2 трлн рублей, — полагает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

У Сергея Гришунина из НРА прогноз более глобальный – траты составят порядка 3,3 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что больше 10 тысяч человек обратились в службы занятости Москвы за выплатами для безработных в период пандемии коронавируса. Размер пособия составляет 19,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU