2020-04-02T14:05:27+03:00
Коронавирус Covid-19

ВЦИОМ: более 60% жителей России ограничили контакты и самоизолировались

Опрос показал процент граждан, соблюдающих самоизоляцию и меры гигиены
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Более 60% россиян носят медицинские маски или респираторы для защиты от инфекцииБолее 60% россиян носят медицинские маски или респираторы для защиты от инфекцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан и выяснил, сколько россиян не выходят из дома, моют руки и носят медицинские маски. По опубликованным данным опроса, большинство соотечественников соблюдают все меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Две трети жителей России по советам властей ограничили личные контакты с люди, самоизолировались у себя дома или уехали жить в отдаленное место на нерабочие дни. За последние пять дней эта доля значительно увеличилась. Почти 12% жителей стараются избегать места массового скопления людей, не используют общественный транспорт и не ходят на мероприятия, хотя эта доля за последние дни уменьшилась.

Более 60% россиян носят медицинские маски или респираторы для защиты от инфекции, 15% проводят регулярную дезинфекцию и проветривание помещений.

Каждый десятый житель страны поддерживает иммунную систему, старается принимать витамины и медицинские препараты и следить за своим здоровьем.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Трое из шести погибших являлись пациентами московских больниц. Всего в Российской Федерации зафиксировано 3 548 случае заражения инфекцией, выздоровели 235 человек.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совет Федерации подготовил закон о проведении судебных заседаний по видеосвязи
В Самарской области штаб по борьбе с коронавирусом возглавил губернатор
Эксперт рассказала, во что стоит инвестировать в настоящее время
В Италии российских врачей и военных накормили борщом
В Минюсте назвали две причины заключения брака в период самоизоляции
Собчак, Прусикин и «Би-2» призвали россиян сидеть дома
Вирусолог прокомментировал прогноз по срокам окончания вспышки коронавируса
Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
ВЦИОМ: более 60% жителей России ограничили контакты и самоизолировались
Песков рассказал, насколько точны прогнозы о пике коронавируса в России
Роуминг между Россией и Беларусью может быть упразднен в сентябре этого года
Правительство выделит полмиллиарда рублей на помощь россиянам, находящимся за рубежом из-за коронавируса
Американцев призвали не скупать туалетную бумагу
В Минэнерго не исключили снижения энергопотребления в апреле
Правительство утвердило правила оформления больничных и выплат для пожилых россиян на карантине
Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита
В мире произошел массовый сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram
Британские врачи планируют отказывать в интенсивной терапии неизлечимо больным коронавирусом
ВОЗ попросила не верить слухам об эффективности имбиря от коронавируса
Рассмотрение заявлений на маткапитал сократится до 10 дней
Мишустин поддержал создание оперштабов для помощи пожилым
ЧОПы стали сокращать сотрудников
Владимир Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы