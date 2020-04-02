ВЦИОМ: более 60% жителей России ограничили контакты и самоизолировались
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан и выяснил, сколько россиян не выходят из дома, моют руки и носят медицинские маски. По опубликованным данным опроса, большинство соотечественников соблюдают все меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Две трети жителей России по советам властей ограничили личные контакты с люди, самоизолировались у себя дома или уехали жить в отдаленное место на нерабочие дни. За последние пять дней эта доля значительно увеличилась. Почти 12% жителей стараются избегать места массового скопления людей, не используют общественный транспорт и не ходят на мероприятия, хотя эта доля за последние дни уменьшилась.
Более 60% россиян носят медицинские маски или респираторы для защиты от инфекции, 15% проводят регулярную дезинфекцию и проветривание помещений.
Каждый десятый житель страны поддерживает иммунную систему, старается принимать витамины и медицинские препараты и следить за своим здоровьем.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Трое из шести погибших являлись пациентами московских больниц. Всего в Российской Федерации зафиксировано 3 548 случае заражения инфекцией, выздоровели 235 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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