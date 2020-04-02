2020-04-02T10:32:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус обнаружен у 3 548 россиян

За сутки диагноз подтвердился у 771 человека
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Оперативный штаб опубликовал новые данные о распространении коронавируса в России. По официальным данным, за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 771 россиян. Таким образом, общее число заболевших 3 548 человек. Успешно излечили болезнь 235 заболевших.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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