Песков рассказал, насколько точны прогнозы о пике коронавируса в России

2 Апр 2020 2020-04-02T14:18:32+03:00

В Кремле назвали примерными прогнозы о том, что Россия пройдёт пик пандемии коронавируса к лету Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерными прогнозы о наступлении пика распространения коронавируса в России к лету. Он также отметил, что результаты преимущественно зависят от эффективности принимаемых мер.

- Пока любые прогнозы в данном случае могут носить примерный характер. Существуют разные прогнозы, но я не думаю, что я могу их сейчас озвучить. В целом всё зависит от эффективности принимаемых мер и, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом изоляции, самоизоляции, - считает Песков.

Он также сообщил, что по данным оперативного штаба, в целом потребности медицинских учреждений России в оборудовании и средствах защиты обеспечены.

Ранее Песков, как сообщал сайт kp.ru, рассказал о режиме работы президента Путина.

- Это не совсем самоизоляция, отдельные встречи он проводит. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей. Все люди, с кем он общается, регулярно тестируются на коронавирус. Президент тоже регулярно тестируется. Совещания и мероприятия, в которых участвуют несколько человек, переведены в формат телеконференции, - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU