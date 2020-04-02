2020-04-02T14:29:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минюсте назвали две причины заключения брака в период самоизоляции

Ведомство предложило отложить регистрацию союзов до 1 июня, когда эпидемия пойдет на спад
Дарья БОЙКО
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Беременность и угроза жизни могут стать причинами регистрации брака в день обращенияБеременность и угроза жизни могут стать причинами регистрации брака в день обращенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Беременность и угроза жизни могут стать причинами регистрации брака в день обращения. Только в этих двух случаях ЗАГСы будут регистрировать пары. Об этом рассказал замминистра юстиций Денис Новак по видеосвязи с информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

- Таким основанием для регистрации брака в день подачи заявления является беременность, угроза жизни одной из сторон, - поделился Новак.

Замминистра также напомнил, что по закону зарегистрировать брак можно не раньше, чем через месяц после подачи заявления, но не позднее 12. Таким образом, жених и невеста могут выбрать дату самостоятельно.

Ранее kp.ru писал о том, что Министерство юстиций РФ предложило перенести заключение и расторжение браков до 1 июня из-за угрозы распространения коронавируса. А Михаил Мишустин поручил ведомству сделать условия для дистанционной регистрации.

Напомним, на время эпидемии введены меры, согласно которым дом можно покидать только для похода в магазин, аптеку, для выгула домашних питомцев или выноса мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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