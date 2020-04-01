2020-04-01T17:47:04+03:00
Общество

Минюст предложил из-за коронавируса отложить браки и разводы до июня

Ведомство предлагает сохранять режим самоизоляции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минюст предложил из-за коронавируса отложить браки и разводы до июляМинюст предложил из-за коронавируса отложить браки и разводы до июляФото: Анастасия ШАРОВА
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Минюст предложил из-за распространения коронавируса приостановить заключение и расторжение браков в России до 1 июня.

Все браки, которые должны были состояться весной, предложили перенести на более поздние даты из-за введения режима домашней самоизоляции. Церемонии могут проводиться только в исключительных случаях и без посторонних и гостей.

«Министерство юстиции направило предложение, чтобы государственная регистрация заключения браков и соответствующие даты переносились после 1 июля 2020 года, когда, предположительно, может миновать опасность, связанная с коронавирусом», - сообщил замминистра юстиции РФ Денис Новак, позже в ведомстве поправили ошибку и уточнили, что речь идет о 1 июня.

Тем временем, как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции обеспечить условия для дистанционной регистрации браков. Глава правительства отметил, что жизнь граждан из-за распространения инфекции не останавливается и «люди хотят жениться, рожают детей».

Напомним, режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса ввели многие российские регионы. В рамках принятых мер жителям можно покидать дома только, чтобы сходить в магазин или в аптеку, а также выгулять домашнего питомца или вынести мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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