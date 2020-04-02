2020-04-02T14:35:30+03:00
Экономика

Эксперт рассказала, во что стоит инвестировать в настоящее время

Специалист призвала не делать ставки на «нефтяные» валюты
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперт посоветовала пока не вкладывать средства в "нефтяные" валютыЭксперт посоветовала пока не вкладывать средства в "нефтяные" валютыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая рассказала, чего ждать от курсов валют и куда имеет смысл вкладывать средства в настоящий момент.

- Не исключено, что до конца недели и в начале следующей можно увидеть ослабление рубля. Максимальный курс доллара и евро на этот период видится в районе 80,90-82,00 и 88,30-89,50 соответственно, - рассказывает «Российской газете» Лапицкая.

Эксперт отмечает, что вероятность подписания новой сделки ОПЕК+ очень мала, а влияние, которое оказал срыв – уже максимальный, усугубление ситуации вряд ли возможно.

- Тем не менее, другого способа поднять цены на нефть без ограничения добычи не существует. Следовательно, "нефтяные" валюты, в том числе и наш рубль, очевидно, все-таки продолжат снижаться (курс доллара может достигнуть 87 рублей, курс евро - 93 рублей), - заключает аналитик.

Если все же решать во что вложиться в настоящее время, то лучше всего отдать предпочтение золоту. У него всё еще имеется хороший потенциал роста.

Ранее прогноз развития мировой экономики сделали американские аналитики. они призвали инвесторов не вкладываться в акции. Хотя многие активы начнут распродавать после публикацию экономических данных американским Минфином в начале апреля. Эти сведения смогут отразить всю глубину вызванного пандемией коронавируса кризиса, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совет Федерации подготовил закон о проведении судебных заседаний по видеосвязи
В Самарской области штаб по борьбе с коронавирусом возглавил губернатор
Эксперт рассказала, во что стоит инвестировать в настоящее время
В Италии российских врачей и военных накормили борщом
В Минюсте назвали две причины заключения брака в период самоизоляции
Собчак, Прусикин и «Би-2» призвали россиян сидеть дома
Вирусолог прокомментировал прогноз по срокам окончания вспышки коронавируса
Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
ВЦИОМ: более 60% жителей России ограничили контакты и самоизолировались
Песков рассказал, насколько точны прогнозы о пике коронавируса в России
Роуминг между Россией и Беларусью может быть упразднен в сентябре этого года
Правительство выделит полмиллиарда рублей на помощь россиянам, находящимся за рубежом из-за коронавируса
Американцев призвали не скупать туалетную бумагу
В Минэнерго не исключили снижения энергопотребления в апреле
Правительство утвердило правила оформления больничных и выплат для пожилых россиян на карантине
Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита
В мире произошел массовый сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram
Британские врачи планируют отказывать в интенсивной терапии неизлечимо больным коронавирусом
ВОЗ попросила не верить слухам об эффективности имбиря от коронавируса
Рассмотрение заявлений на маткапитал сократится до 10 дней
Мишустин поддержал создание оперштабов для помощи пожилым
ЧОПы стали сокращать сотрудников
Владимир Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы