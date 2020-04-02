Эксперт рассказала, во что стоит инвестировать в настоящее время

2 Апр 2020 2020-04-02T14:35:30+03:00

Эксперт посоветовала пока не вкладывать средства в "нефтяные" валюты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая рассказала, чего ждать от курсов валют и куда имеет смысл вкладывать средства в настоящий момент.

- Не исключено, что до конца недели и в начале следующей можно увидеть ослабление рубля. Максимальный курс доллара и евро на этот период видится в районе 80,90-82,00 и 88,30-89,50 соответственно, - рассказывает «Российской газете» Лапицкая.

Эксперт отмечает, что вероятность подписания новой сделки ОПЕК+ очень мала, а влияние, которое оказал срыв – уже максимальный, усугубление ситуации вряд ли возможно.

- Тем не менее, другого способа поднять цены на нефть без ограничения добычи не существует. Следовательно, "нефтяные" валюты, в том числе и наш рубль, очевидно, все-таки продолжат снижаться (курс доллара может достигнуть 87 рублей, курс евро - 93 рублей), - заключает аналитик.

Если все же решать во что вложиться в настоящее время, то лучше всего отдать предпочтение золоту. У него всё еще имеется хороший потенциал роста.

Ранее прогноз развития мировой экономики сделали американские аналитики. они призвали инвесторов не вкладываться в акции. Хотя многие активы начнут распродавать после публикацию экономических данных американским Минфином в начале апреля. Эти сведения смогут отразить всю глубину вызванного пандемией коронавируса кризиса, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU