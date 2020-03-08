Почему Россия только выиграет от выхода из ОПЕК+

Рынки отреагировали на новости о фактическом распаде ОПЕК+ истерически: цены на нефть потеряли почти 10%. Злые языки уже начали обвинять Россию в обвале мировых цен на нефть из-за отказа еще больше сокращать добычу нефти.

Впрочем, эксперты считают, что вся истерия на нефтяном рынке - спекуляция, а соглашение ОПЕК+ давно уже перестало быть «волшебной таблеткой» для России. При этом побочный эффект от сделки становился все очевиднее: крупнейшие добывающие регионы вынуждены были сдерживать развитие перспективных проектов не только под прессом санкционного давления, но и под гнетом действующих ограничений. Одновременно другие страны, в первую очередь США, активно наращивали добычу.

Однако такую точку зрения разделяют не все. Например, совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что позиция Москвы была «неожиданной и нерациональной», и что страна потеряет на этом миллионы.

- Это решение не рационально для тех, кто не инвестирует в расширение добычи, и для тех, кто пытается прикрывать свертывание деловой активности внешними факторами, - считает экономист Михаил Делягин. – Для России это абсолютно разумное решение. Мы убедились, что цена нефти совсем немного зависит от спроса и предложения, и нужно защищать свою долю на рынке, которую мы из-за соглашения ОПЕК+ утратили.

Кстати, большая часть активов этой частной компании – старые истощенные месторождения, добыча на которых постоянно снижается. Так что для «Лукойла» сделка ОПЕК+ стала настоящим спасением. А вот тем, кто готов вкладываться в разработку новых месторождений, например, «Роснефти» и «Газпром нефти» сделка ОПЕК+ была как кость поперек горла. Ведь чем меньше добыча, даже если цены сравнительно высокие, тем меньше прибыль, а значит, ресурсов для развития.

- От выхода из сделки потеряет не Россия, а «Лукойл», который, насколько я могу судить, традиционно не заботится о стратегических интересах государства, - резюмировал Делягин.

Но рынок, как и природа, пустоты не терпит. И если одни сокращают добычу, другие ее наращивают.

- Если посмотреть мировую статистику по экспорту нефти, за последние годы мы увидим резкое усиление позиций Соединенных Штатов, которые буквально ворвались в лидеры в нефтяном экспорте, - говорит политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. – Это как раз произошло из-за сокращения добычи ОПЕК+. Ведь благодаря этому, цены на нефть оставались довольно высокими. А себестоимость сланцевой нефти, которую экспортируют США, довольно высокая. То есть мы своими руками допустили Америку в число лидеров нефтяной отрасли.

Низкие цены на черное золото – плохая новость для властей США. Потому что торговать в минус американские компании не могут, а снижать цены им особо некуда.

С 2007 года Россия стала добывать всего на 10% больше нефти, тогда как те же США нарастили добычу на 87%. При этом наша доля на мировом рынке сократилась на 4 с лишним процента. Так что отказавшись от искусственных ограничений, Россия сможет не только отвоевать свою долю, но и укрепить свои позиции.

Именно высокая цена позволяла развиваться американским производителям, Россия же каждый раз была вынуждена снова сокращать добычу ради того, чтобы удержать цены. Получается, что это замкнутый круг, из которого когда-то нужно было выйти. По мнению экспертов, добыча американской сланцевой нефти рентабельна при цене 55-60 долларов за баррель, тогда как российские компании вполне могут работать в прибыль при цене чуть выше 40 долларов. Следовательно, Россия после выхода из ОПЕК+ будет наращивать добычу, а сланцевые компании США, напротив, будут вынуждены ее сокращать. Уже сегодня Exxon Mobil заявил, что сворачивает программу развития крупнейшего Пермианского сланцевого бассейна. И несмотря на то, что страны ОПЕК уверяют, что готовы нарастить добычу с 9 до 12 миллионов баррелей в день - многие аналитики рынка воспринимают это как блеф и очередную попытку шантажировать Россию и предотвратить ее наступление на мировом рынке углеводородов.