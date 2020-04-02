Совфед одобрил закон о кредитных каникулах гражданам и малому бизнесу

2 Апр 2020 2020-04-02T15:20:19+03:00

Такую меру власти приняли для россиян и ИП, пострадавших от коронавируса

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Совет Федерации одобрил закон, который дает право на кредитные каникулы малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, пострадавшим от распространения коронавируса. Документ предусматривает отсрочку погашения долга и процентов по кредитам.

Как сообщал сайт kp.ru, на протяжении всего периода таких каникул гражданину нельзя начислять неустойки, требовать досрочного выполнения обязательств, а также выплаты у поручителя и взыскания по залогу или ипотеке.

Отмечается также, что сам заёмщик остаётся в праве погасить долг досрочно.

Законопроект также устанавливает пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а правительству предоставляется право на продление срока уплаты налогов, срока представления налоговых деклараций, а также право на изменения в порядке и условиях их предоставления.

ИСТОЧНИК KP.RU