2020-04-01T13:35:56+03:00
Экономика

Госдума дала право на кредитные каникулы гражданам и малому бизнесу

Такую меру власти приняли для россиян и ИП, пострадавших от коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавирусаГосдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственная дума дала пострадавшим от распространения коронавируса малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам право на кредитные каникулы. Оно предусматривает отсрочку погашения долга и процентов по кредитам.

Если гражданин оформляет такие каникулы, то на их протяжении нельзя начислять ему неустойки, требовать досрочного выполнения обязательств, требовать выплаты у поручителя, а также требовать взыскания по залогу или ипотеке. Отмечается также, что сам заёмщик остаётся в праве погасить долг досрочно.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Госдума одобрила законопроект, допускающий предоставление в текущем году отсрочки по уплате налогов, а также сборов и страховых взносов.

Закон также предоставит правительству право на продление срока уплаты налогов, срока представления налоговых деклараций, а также право на изменения в порядке и условиях их предоставления. Кроме того, правительство сможет приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля на более поздний срок. Отмечается, что законопроект также устанавливает пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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