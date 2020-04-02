2 Апр 2020 2020-04-02T17:24:35+03:00

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Владимир Путин поблагодарил всех за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом глава государства сообщил во время обращения к россиянам, 2 апреля, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Дорогие граждане! Завершается неделя, которая была объявлена нерабочей. При этом в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень не просто. Они предо вращают и лечат болезнь. Уверен, что все граждане нашей страны присоединятся к словам сердечной благодарности, - сказал Путин.

Также президент России объявил о продлении режима самоизоляции. Теперь граждане будут находиться дома на карантине до 30 апреля, с сохранением заработной платы. Соответствующий Указ уже подписан.

Кроме того, он наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры. Глава государства подчеркнул, что «длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни».

Ранее, сайт kp.ru писал о предыдущем обращении Владимира Путина. Глава государства объявлял нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU