Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T16:48:58+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом возможные шаги по линии Совета безопасности ООН в контексте совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также министры обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и на Украине. Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны в продолжение телефонной беседы президентов России и Франции 26 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU