Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны
МИД РФ Сергей Лавров.Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом возможные шаги по линии Совета безопасности ООН в контексте совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Также министры обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и на Украине. Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны в продолжение телефонной беседы президентов России и Франции 26 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU