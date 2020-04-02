Путин попросил россиян внимательно отнестись к требованиям властей и рекомендациям врачей

2 Апр 2020 2020-04-02T17:14:59+03:00

Российский лидер отметил, что в данный момент крайне важна общая ответственность и взаимоподдержка

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В ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин попросил россиян предельно внимательно относится к требованиям властей, а также рекомендациям властей и специалистов.

«Прошу вас и дальше предельно внимательно относится к требованиям властей, рекомендациям специалистов», - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в данный момент крайне важна общая ответственность и взаимоподдержка и выразил уверенность в том, что «мы будем и впредь будем действовать также согласовано и надежно».

В заключение своего обращения Путин подчеркнул, что «самое главное - на опережение».

Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 2 апреля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU