Путин попросил россиян внимательно отнестись к требованиям властей и рекомендациям врачей
В ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин попросил россиян предельно внимательно относится к требованиям властей, а также рекомендациям властей и специалистов.
«Прошу вас и дальше предельно внимательно относится к требованиям властей, рекомендациям специалистов», - сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что в данный момент крайне важна общая ответственность и взаимоподдержка и выразил уверенность в том, что «мы будем и впредь будем действовать также согласовано и надежно».
В заключение своего обращения Путин подчеркнул, что «самое главное - на опережение».
Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 2 апреля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU