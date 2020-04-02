Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК+

2 Апр 2020 2020-04-02T18:19:53+03:00

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Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече стран-участниц ОПЕК+ и других стран. Эр-Рияд намерен обсудить соглашение по балансу нефтяного рынка. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей SPA.

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», - говорится в сообщении

Отмечается, что данный призыв отвечает усилиям Саудовской Аравии по поддержке мировой экономики «в этих исключительных обстоятельствах», а также «в знак уважения» к просьбе президент США Дональд Трамп, который ранее выразил уверенность, что рано или поздно Москва и Эр-Рияд смогут договориться по ситуации на нефтяном рынке.

Напомним, накануне американский лидер заявил, что соглашения России и саудовской Аравии по ценам на нефть не придется ждать слишком долго. По его словам, две страны не устраивает та ситуации, которая сложилась на нефтяном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU