Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ситуации с нефтью

2 Апр 2020 2020-04-02T03:14:58+03:00

Об этом президент США заявил в среду на брифинге в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп уверен, что рано или поздно что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ситуации на нефтяном рынке. Причем, по мнению американского лидера, соглашения двух стран по этому вопросу не придется ждать слишком долго, и он объяснил, почему так считает.

«Я думаю, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе заключат сделку. Это будет в не столь отдаленном будущем, потому что это очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии, это очень плохо, плохо для обеих сторон. Так что, я думаю, они заключат сделку», - заявил Трамп.

Он добавил, что «свободный рынок – это замечательное явление, порой удивляешься тому, как он может работать».

А вот если все же, вопреки его ожиданиям, Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, то, по словам Трампа, он знает, «как разрешить эту ситуацию». Что именно он намерен предпринять, уточнять не стал. Сказал только, что «предпочел бы этого не делать», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США говорил, что Соединенные Штаты для поддержки своей нефтяной промышленности будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией.

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ИСТОЧНИК KP.RU