Минздрав рассказал, как собирается статистика по коронавирусу в России

2 Апр 2020 2020-04-02T18:17:11+03:00

Все пациенты, у которых диагностирована пневмония, в обязательном порядке обследуются на наличие коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Министерство здравоохранения России рассказало о сборе статистики заболеваемости коронавирусом.

- Данные по пациентам с подтвержденным диагнозом новой выявленной коронавирусной инфекции и госпитализированных пациентах с признаками пневмонии, а также о лицах с ними контактировавших, в обязательном порядке заносятся медицинскими организациями в Информационную систему учета информации, - сообщается на сайте Минздрава.

Все пациенты, у которых диагностирована пневмония, в обязательном порядке обследуются на наличие коронавируса.

Как уже сообщал сайт kp.ru, Минздрав создал базу данных о больных коронавирусом и их контактах. Данные поступают в систему от больниц, Федерального медико-биологического агентства, Минсвязи и Минтранса. Получить доступ к этой информации могут только заинтересованные федеральные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU