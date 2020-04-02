Минздрав рассказал, как собирается статистика по коронавирусу в России
Министерство здравоохранения России рассказало о сборе статистики заболеваемости коронавирусом.
- Данные по пациентам с подтвержденным диагнозом новой выявленной коронавирусной инфекции и госпитализированных пациентах с признаками пневмонии, а также о лицах с ними контактировавших, в обязательном порядке заносятся медицинскими организациями в Информационную систему учета информации, - сообщается на сайте Минздрава.
Все пациенты, у которых диагностирована пневмония, в обязательном порядке обследуются на наличие коронавируса.
Как уже сообщал сайт kp.ru, Минздрав создал базу данных о больных коронавирусом и их контактах. Данные поступают в систему от больниц, Федерального медико-биологического агентства, Минсвязи и Минтранса. Получить доступ к этой информации могут только заинтересованные федеральные ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU