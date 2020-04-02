Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене
Российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак.
Министр сообщил, что себестоимость добычи нефти на старых месторождениях в России не превышает 7 долларов за баррель, на новых - 15-20 долларов
Новак отметил, что сейчас с учетом падения спроса на рынке существуют избытки предложения, поэтому возможно, что ситуация как в США, когда некоторые сорта нефти предлагались по отрицательной цене. Однако, по его словам, у российских производителей нет таких проблем, поскольку у них достаточно диверсифицированная инфраструктура.
«Мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка и соответственно наша продукция продолжает реализовываться на экспорт», - рассказал он в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».
Напомним, накануне цены на смесь марки Brent с поставкой в мае на пике подскакивали на 46,7% до отметки в 36,29 доллара за баррель, а нефть марки WTI выросла на 24,8% - до 25,67 доллара за баррель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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