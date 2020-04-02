Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене

2 Апр 2020 2020-04-02T20:48:27+03:00

Глава Минэнерго рассказал, что себестоимость добычи нефти на старых месторождениях в России не превышает 7 долларов за баррель

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Российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак.

Министр сообщил, что себестоимость добычи нефти на старых месторождениях в России не превышает 7 долларов за баррель, на новых - 15-20 долларов

Новак отметил, что сейчас с учетом падения спроса на рынке существуют избытки предложения, поэтому возможно, что ситуация как в США, когда некоторые сорта нефти предлагались по отрицательной цене. Однако, по его словам, у российских производителей нет таких проблем, поскольку у них достаточно диверсифицированная инфраструктура.

«Мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка и соответственно наша продукция продолжает реализовываться на экспорт», - рассказал он в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

Напомним, накануне цены на смесь марки Brent с поставкой в мае на пике подскакивали на 46,7% до отметки в 36,29 доллара за баррель, а нефть марки WTI выросла на 24,8% - до 25,67 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU