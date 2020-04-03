3 Апр 2020 2020-04-03T02:18:12+03:00

В Москве откроют еще один стационар для пациентов с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 3 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 140 человек. Из них 25 - за прошедшие сутки. Перед выпиской пациенты, у которых пропали симптомы заболевания, вновь сдали тесты на COVID-19. У всех - отрицательный результат. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все выписанные чувствуют себя хорошо.

- При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации,- приводит ее слова оперштаб Москвы.

Заместитель мэра также добавила, что лечение для пациентов разное, какие препараты использовать, определяют по состоянию больного. Лечение проводит не один врач, а целая команда - инфекционист, пульмонолог, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог.

Не все инфицированные находятся на лечении в больнице. При отсутствии тяжелых симптомов человеку разрешают лечиться дома, но с обязательным условием соблюдать карантин: не покидать квартиры и не контактировать с посторонними.

В Москве всех пациентов с пневмонией будут проверять на коронавирус, кроме того, планируется открытие еще одного стационара. В целом, в столице проводят более 10 тысяч исследований в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU