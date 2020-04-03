Губернатор Камчатки подал в отставку по собственному желанию

3 Апр 2020 2020-04-03T01:18:29+03:00

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Заявление об отставке по собственному желанию подал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Это уже третий глава региона, который ушел с занимаемой должности за последние 24 часа. Ранее стало известно об отставке главы Архангельской области Игоря Орлова и главы республики Коми Сергея Гапликова.

Илюхин руководил Камчаткой с 2011 года, это его второй срок на посту губернаторы - в 2025 году он победил на местных выборах. Его полномочия истекали в 2020 году. Слухи о его возможной отставке появились сразу после того, как с должностями попрощались его коллеги из Арханскльской области и Коми, но в правительстве информацию об уходе Илюхина назвали домыслами.

Информация о заявлении Владимира Илюхина появилась на сайте правительства:

- Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента.

В сообщении сказано, что он уходит в связи с переходом на новую должность.

ИСТОЧНИК KP.RU