2020-04-03T01:18:29+03:00
Общество

Губернатор Камчатки подал в отставку по собственному желанию

Ранее с поста ушли главы Архангельской области и Республики Коми
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Илюхин вступил в должность губернатора 3 марта 2011 года Фото: правительство Камчатского краяВладимир Илюхин вступил в должность губернатора 3 марта 2011 года Фото: правительство Камчатского края
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Заявление об отставке по собственному желанию подал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Это уже третий глава региона, который ушел с занимаемой должности за последние 24 часа. Ранее стало известно об отставке главы Архангельской области Игоря Орлова и главы республики Коми Сергея Гапликова.

Илюхин руководил Камчаткой с 2011 года, это его второй срок на посту губернаторы - в 2025 году он победил на местных выборах. Его полномочия истекали в 2020 году. Слухи о его возможной отставке появились сразу после того, как с должностями попрощались его коллеги из Арханскльской области и Коми, но в правительстве информацию об уходе Илюхина назвали домыслами.

Информация о заявлении Владимира Илюхина появилась на сайте правительства:

- Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента.

В сообщении сказано, что он уходит в связи с переходом на новую должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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