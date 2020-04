Борис Джонсон нарушил карантин, чтобы поучаствовать в акции в поддержку врачей Великобритании

Британский премьер-министр Борис Джонсон присоединился к национальной акции в поддержку врачей, которые борются за жизнь пациентов с коронавирусом.

В 8 часов вечера 2 апреля жители страны отложили все дела, чтобы отблагодарить медиков аплодисментами. Все, кто находился в домах, вышли на свои балконы, кто был на улице, останавливались на месте, чтобы выразить свою признательность работникам больниц. К акции присоединился премьер-министр, несмотря на то, что уже больше недели находится на карантине, и как уверяют СМИ, вероятно продолжит сидеть дома, так как симптомы болезни еще не прошли.

Джонсон вышел на крыльцо дома № 10 по Даунинг-Стрит и поаплодировал, как и миллионы британцев в эти минуты, врачам. Журналистов попросили соблюдать дистанцию и не подходить близко к премьеру.

Акция прошла не только в Лондоне, но и в других городах страны.

Великобритания не входит в число стран с самым высоким числом заболевших людей. По данным ВОЗ, здесь инфицированы 29478 человек.

Борис Джонсон на крыльце дома аплодировал медикам.