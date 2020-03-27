Мог ли Борис Джонсон заразить королеву Елизавету коронавирусом

Из-за этой новости все остальные сообщения отступили в Великобритании на задний план: премьер-министр Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он сам поведал об этом в своем видео сообщении в пятницу. Глава правительства выглядел очень плохо: осунувшийся, без обычного блеска в глазах.

Борис Джонсон рассказал, что у него положительный тест. Он кашляет, чувствует слабость, у пнего повышенная температура, но в целом симптомы болезни слабые. Находясь в самоизоляции, премьер намерен продолжать работать в своей резиденции на Даунинг стрит.

Высоко оценив самоотверженную работу медиков и добровольцев, которые сражаются с эпидемией, глава кабинета министров с металлом в голосе произнес: «Вместе победим вирус! Оставайтесь дома».

Сейчас здесь пытаются вычислить, кто же заразил Джонсона? И кого он сам мог заразить? Прежде всего обсуждают ситуацию с королевой. Премьер видел ее довольно давно, последний раз общался по телефону.

В то же время визитеров было на Даунинг стрит полно. И заседания правительства проходили регулярно, как и встречи с помощниками, консультантами, журналистами и т.д. В четверг вечером Борис Джонсон еще появлялся на публике, приветствуя с Даунинг стрит работников здравоохранения.

А как себя чувствует новоиспеченная подруга премьера Керри Саймондс? Она живет вместе с ним в правительственной резиденции, и как сообщается, беременна.

Самые главные вопросы связаны с деятельностью правительства. Насколько эффективно оно будет работать? Не придется ли заменить главу кабинета министров? Может быть членов правительства тоже отправят в изоляцию?

Слышу и такой вопрос: почему Бориса Джонсона и принца Чарльза немедленно проверили, а простые граждане долго и порой безрезультатно ждут тестирования? Даже врачи и медсестры, которые находятся на самой передовой линии сражения? Или в демократическом Соединенном королевстве они подданные второго сорта?

Лондон.