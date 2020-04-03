В Заксобрании Камчатки опровергли связь отставки губернатора с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T06:21:37+03:00

Владимир Илюхин ушел по собственному желанию в связи с переходом на новую должность Фото: Правительство Камчатского края

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Отставка губернатора Камчатского края Владимира Илюхина не связана с ситуацией с коронавирусом в регионе. Об этом "Интерфаксу" сообщил спикер Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.

Заявление на имя президента Илюхин подписал 2 апреля. В сообщении, появившемся на сайте регионального правительства, сказано, что он уходит по собственному желанию в связи с переходом на новую должность. Где будет трудиться бывший губернатор, не сообщают.

Ранее свои посты покинули главы Архангельской области и Республики Коми. Уход Владимира Илюхина в некоторых СМИ попытались связать с ситуацией, которая сложилась в регионе в связи с пандемией коронавируса. Однако, это версию в заксобрании опровергли:

- Можно с уверенностью сказать, что решение Владимира Ивановича никак не связано с коронавирусом. Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка одна из самых спокойных в стране,- сообщил Раенко.

По данным регионального минздрава заболевших коронавирусом на Камчатке нет. В парламенте ждут назначения исполняющего главы Камчатского края.

Владимир Илюхин возглавлял регион с марта 2011 года, срок его полномочий истекал в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU