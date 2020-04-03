2020-04-03T10:32:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В России зарегистрировали новую тест-систему для определения коронавируса

С 3 апреля её начнут производить по 200-400 наборов сутки, а затем по 1 тысяче. Каждый набор рассчитан на 96 проб
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавирусной инфекции. Производить ее будет отечественная компания «ДНК-Технология».В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавирусной инфекции. Производить ее будет отечественная компания «ДНК-Технология».Фото: REUTERS
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В России зарегистрировали новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19. Её будет производить компания "ДНК-Технология", выпускающая наборы реагентов для ПЦР-исследований. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении также уточняется, что новая тест-система создана по всем требованиям ВОЗ и Минздрава, её в ближайшем времени зарегистрируют за рубежом и оформят сертификат CE IVD.

С 3 апреля ежедневно планируется производства 200–400 наборов, а далее и 1 тыс. в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов. Тест-система будет способна выявить больше 10 копий вируса в одной пробирке.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российские учёные создают три препарата от коронавируса, один из которых уже находится на стадии регистрации. Также российские специалисты разрабатывают три вакцины от вируса, а Госкорпорация "Ростех" разрабатывает производство портативной мини-лаборатории для диагностики коронавируса.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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