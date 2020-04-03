В России зарегистрировали новую тест-систему для определения коронавируса
В России зарегистрировали новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19. Её будет производить компания "ДНК-Технология", выпускающая наборы реагентов для ПЦР-исследований. Об этом сообщается на сайте компании.
В сообщении также уточняется, что новая тест-система создана по всем требованиям ВОЗ и Минздрава, её в ближайшем времени зарегистрируют за рубежом и оформят сертификат CE IVD.
С 3 апреля ежедневно планируется производства 200–400 наборов, а далее и 1 тыс. в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов. Тест-система будет способна выявить больше 10 копий вируса в одной пробирке.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что российские учёные создают три препарата от коронавируса, один из которых уже находится на стадии регистрации. Также российские специалисты разрабатывают три вакцины от вируса, а Госкорпорация "Ростех" разрабатывает производство портативной мини-лаборатории для диагностики коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU