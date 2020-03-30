Российские учёные разрабатывают экспресс-тест, три вакцины и три препарата от коронавируса

Госкорпорация "Ростех" разрабатывает производство портативной мини-лаборатории для диагностики коронавируса, сообщил исполнительный директор компании Олег Евтушенко. Он также отметил, что продукция должна выйти на рынок в ближайшее время.

В то же время руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин рассказал, что на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова под руководством академика Михаила Кирпичникова учёные создают прототип поливалентной вакцины от коронавируса. Она будет способна защитить не только от нынешнего коронавируса, но и от многих других его разновидностей.

Вакцина на основе "вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса" разрабатывается сейчас под руководством академика Александра Габибова в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, сообщает РИА Новости.

Третьей вакциной, создаваемой российскими учёными, стала разработка под руководством профессора Козлова в Институте общей генетики имени Вавилова. Создаваемая вакцина несёт на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину. Самого профессора Козлова Чехонин называет крупнейшим специалистом в области ДНК-вакцин.

Владимир Чехонин также рассказал, что три лекарства, которые могут быть применены в лечении от коронавируса, уже разработаны в России при участии специалистов РАН.

Первым таким препаратом он называет триазавирин, разработанный ранее в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН. Противовирусный препарат заинтересовал китайских учёных, и сейчас готова особая, ингалляционная его форма, способная исцелять респираторные вирусные инфекции.

- Эта лекарственная форма триазавирина уже готова для передачи на испытания в специализированных учреждениях нашей страны, - рассказал учёный.

Второй вариант возможной основы для препарата от коронавируса Чехонин называет фавипиравир, который в Японии разработали для лечения инфекций, вызванных так называемых РНК-вирусами. К таким вирусам относится и короанвирус COVID-19. Институт органического синтеза и Институт органической химии имени Зелинского создали вариант этого препарата, совместимыйм с требованиями российской фармацевтической промышленности. Чехонин отмечает, что препарат уже готов для передачи на испытания в специализированные российские клиники.

Третья разработка российских учёных - фортепрен, который уже прошёл все стадии клинических испытаний, а сейчас перешёл на стадию регистрации. После этого будет изучена его активность против коронавируса. Фортепрен стал продуктом площадки Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Института органической химии. Его основой стал известный ветеринарный препарат фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных.

Чехонин также отметил, что все три препарата "заинтересовали наше министерство здравоохранения". Разработки в последнее время стали главным приоритетом в работе химических "подразделений" Академии наук и Минобрнауки".