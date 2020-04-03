Кто сменит Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатки в 2020 году: Владимир Путин назначил врио Владимира Солодова

3 Апр 2020 2020-04-03T11:54:24+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Солодов, сообщили в Кремле.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию, став за сутки третьим главой региона, ушедшим с поста.

До него покинуть должность решили глава Архангельской области Игорь Орлов и глава республики Коми Сергей Гапликов.

Пост губернатора Камчатки Илюхин занимал с 2005 года и был переизбран в 2011 году. Срок его полномочий истекал в 2020 году. Илюхин сообщил, что досрочно покидает должность в связи с переходом на другой пост.

Слухи о его отставке появились после ухода с должности глав Архангельской области и Коми, однако правительство называло их домыслами.

ИСТОЧНИК KP.RU