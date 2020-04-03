2020-04-03T11:54:24+03:00
Политика

Кто сменит Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатки в 2020 году: Владимир Путин назначил врио Владимира Солодова

Президент принял отставку губернатора Илюхина
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатки Илюхина. Фото: правительство Камчатского краяВладимир Путин принял отставку губернатора Камчатки Илюхина. Фото: правительство Камчатского края
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Солодов, сообщили в Кремле.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию, став за сутки третьим главой региона, ушедшим с поста.

До него покинуть должность решили глава Архангельской области Игорь Орлов и глава республики Коми Сергей Гапликов.

Пост губернатора Камчатки Илюхин занимал с 2005 года и был переизбран в 2011 году. Срок его полномочий истекал в 2020 году. Илюхин сообщил, что досрочно покидает должность в связи с переходом на другой пост.

Слухи о его отставке появились после ухода с должности глав Архангельской области и Коми, однако правительство называло их домыслами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЦИК отменил выборы, назначенные на ближайшее время
Глава минздрава Новой Зеландии нарушил карантин
ФСБ предотвратила теракты сразу в Ставрополье и на Ямале
Утилизация медицинских масок после использования: полезные советы от российских коммунальщиков
Памфилова предложила отложить более 90 уже назначенных голосований из-за коронавируса
Боец Крылов рассказал, как на Украине восприняли его желание получить российский паспорт
Власти регионов будут сами решать продлевать ли общероссийские каникулы
Назван размер убытков, которые несут московские таксисты
Более 850 тысяч человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня
Кто сменит Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатки в 2020 году: Владимир Путин назначил врио Владимира Солодова
Татьяна Бакальчук потеряла первое место в рейтинге богатейших женщин России
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на своего мужа в полицию
Россияне стали чаще покупать витамины и успокоительные препараты
Академик спрогнозировал, что коронавирус станет «тихим», но не исчезнет
Эксперты рассказали о профессиях, которые переживут любой кризис
Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» оценен в 500 миллионов рублей
Путин рекомендовал Центробанку принять меры для снижения стоимости ипотеки
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет