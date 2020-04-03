Боец Крылов рассказал, как на Украине восприняли его желание получить российский паспорт

3 Апр 2020 2020-04-03T12:15:12+03:00

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Боец UFC Никита Крылов высказал желание получить российский паспорт. На решение спортсмена в стране отреагировали по-разному. Что касается близкого окружения, то друзья и родные Крылова не стали предавать этому большого значения. В целом же мнение о решение бойца разделилось.

- Мои друзья, товарищи и знакомые никак не отреагировали, ведь сам человек не меняется вместе с гражданством, - отметил Крылов.

Но он допускает, что многие не очень лестно отзываются о данном решении.

- Возможно, другие и высказывались об этом, наверняка не очень лестно, - отметил Крылов в интервью RT.

Что касается близких, то «они вряд ли подумали, что я «переобулся», заключил боец.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов победил американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии. Но на Родине о победе Крылова заговорили не столько из-за факта самой победы, сколько из-за фотографии в инстаграм.

На своей страничке в соцсетях спортсмен после боя опубликовал снимок с двумя флагами - российским и украинским. Он поблагодарил всех, кто за него болел, вне зависимости от страны. Известно, что Крылов живет и тренируется в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU