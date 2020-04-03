ЦИК отменил выборы, назначенные на ближайшее время
Центральная избирательная комиссия отменила все выборы в регионах, которые назначали на период с 5 апреля по 21 июня. Об этом сообщается в постановлении, принятом на заседании ЦИК.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава ЦИК Элла Памфилова предложила отложить в регионах по более 90 уже назначенных голосований. С такой инициативой она выступила на заседании ЦИКа, прошедшее в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса в России.
- Отложить голосование по уже назначенным избирательным кампаниям. Фактически это 94 кампании с 5 апреля по 21 июля, - заявила Памфилова.
Она также сообщила, что аналогичные меры примут по отношению и к ещё не назначенным кампаниям. Также отмечается, что подготовку к выборам возобновят после предварительного решения комисси ЦИК по организации выборов.
Напомним, президент Путин ранее подписал закон, по которому правительство имеет право вводить режим ЧС и режим повышенной готовности как во всей России, так и в отдельных её регионах.
В законе также говорится, что избирательные комиссии в праве откладывать голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU