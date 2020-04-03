2020-04-03T13:37:10+03:00
Политика

ЦИК отменил выборы, назначенные на ближайшее время

С такой инициативой выступила глава ведомства Элла Памфилова
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В ЦИК приняли решение отложить проведение всех выборов и референдумов, которые назначены на период с 5 апреля по 21 июня 2020 годаВ ЦИК приняли решение отложить проведение всех выборов и референдумов, которые назначены на период с 5 апреля по 21 июня 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия отменила все выборы в регионах, которые назначали на период с 5 апреля по 21 июня. Об этом сообщается в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава ЦИК Элла Памфилова предложила отложить в регионах по более 90 уже назначенных голосований. С такой инициативой она выступила на заседании ЦИКа, прошедшее в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса в России.

- Отложить голосование по уже назначенным избирательным кампаниям. Фактически это 94 кампании с 5 апреля по 21 июля, - заявила Памфилова.

Она также сообщила, что аналогичные меры примут по отношению и к ещё не назначенным кампаниям. Также отмечается, что подготовку к выборам возобновят после предварительного решения комисси ЦИК по организации выборов.

Напомним, президент Путин ранее подписал закон, по которому правительство имеет право вводить режим ЧС и режим повышенной готовности как во всей России, так и в отдельных её регионах.

В законе также говорится, что избирательные комиссии в праве откладывать голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Набиуллина: Режим нерабочих дней в России неизбежно ударит по экономике
Во время режима самоизоляции воздух в Москве стал чище в пять раз
В Правительстве считают абсолютно оправданным продление нерабочих дней до мая
Правительство рекомендует регионам предоставить бизнесменам отсрочку по налогам на имущество
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
В Испании столетняя женщина вылечилась от коронавируса
Минпромторг посоветовал регионам РФ не изменять режим продажи алкоголя
Ангела Меркель вышла из карантина
В Москве разрешили ездить на машине только по одному
Полиция сможет составлять протоколы на нарушителей самоизоляции после соглашения мэрии и МВД
Система мониторинга больных коронавирусом создана в Москве
Песков сообщил, что Кремль разберётся с вопросом сборов средств с бизнеса и населения на борьбу с коронавирусом
Песков отказался комментировать вопрос об участии России во встрече ОПЕК+
Российские ученые создали один из самых мощных патронов калибра 9 мм в мире
Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса
Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта