31 Март 2020 2020-03-31T11:07:22+03:00

Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий кабмина и праве вводить ЧС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства из-за коронавируса и праве вводить чрезвычайной ситуации, перечень которых предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для населения.

Соответствующий документ наделяет российский кабмина правом вводить режим повышенной готовности или ЧС на всей территории страны либо на отдельной ее части. В таком случае правительство может координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Законопроект предусматривает особый порядок регистрации, оборота лекарств и медицинских средств, которые применяются в условиях военных действий и ЧС.

Сайт kp.ru сообщал, что на первом чтение Госдума также приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина по коронавирусу, которые могут караться крупными штрафами, лишением права занимать определенные должности и тюремным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU