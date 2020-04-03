Песков отказался комментировать вопрос об участии России во встрече ОПЕК+

3 Апр 2020 2020-04-03T13:54:07+03:00

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Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не будет комментировать участие России во встрече ОПЕК+ 6 апреля и призвал всех сначала дождаться итогов совещания Владимира Путина с представителями нефтяной отрасли. по его результатам будет понятно, примет ли Россия участие в видеоконференции ОПЕК+.

- Давайте дождёмся, - ответил Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдёт 6 апреля в формате видеоконференции. В его рамках ожидается обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве".

Инициатором новой встречи выступила Саудовская Аравия, пригласив к обсуждению не только участников альянса, но и не входящие в него страны.

Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться по вопросу сокращения добычи нефти. Чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса, страны – экспортеры предложили сократить добычу сырья на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Россия отказалась, но выразила готовность продлить текущие договорённости на второй квартал. После этого цены на нефть марки Brent резко упали.

ИСТОЧНИК KP.RU