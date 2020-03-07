Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

7 Март 2020 2020-03-07T02:13:26+03:00

Новые переговоры могут пройти уже в ближайшие недели

Изменить размер текста: A A

Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК) и не входящие в нее государства на прошедшей 6 марта встрече не смогли договориться по вопросу сокращения добычи «чёрного золота».

Министры ОПЕК+ могут возобновить переговоры в ближайшие недели, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане после заседания картели в Вене.

«Рынку нужно решение о сокращении добычи. В течение ближайших недель, думаю, мы можем провести консультации и принять новое решение», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия отклонила «любые предложения» стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров. При этом наша страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Организация предложила сократить добычу, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайский вирус-убийца – глобальное супероружие нового типа, и люди – не главная его цель

Загадочная инфекция, вызвавшая мировой переполох, с начала года уже трижды меняла имя. 2019-n CoV. Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Теперь, по решению Всемирной организации здравоохранения, официально зовется COVID-19. Журналисты образно прозвали ее «Чумой 2020». А экономисты - «чёрным лебедем», т.е., редким и трудно прогнозируемым событием, имеющим глобальные последствия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU