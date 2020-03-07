2020-03-07T02:13:26+03:00
Экономика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

Новые переговоры могут пройти уже в ближайшие недели
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр нефти Ирана Бижан Намдар ЗанганеМинистр нефти Ирана Бижан Намдар ЗанганеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК) и не входящие в нее государства на прошедшей 6 марта встрече не смогли договориться по вопросу сокращения добычи «чёрного золота».

Министры ОПЕК+ могут возобновить переговоры в ближайшие недели, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане после заседания картели в Вене.

«Рынку нужно решение о сокращении добычи. В течение ближайших недель, думаю, мы можем провести консультации и принять новое решение», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия отклонила «любые предложения» стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров. При этом наша страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Организация предложила сократить добычу, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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