Правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг
Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Изменить размер текста:
Правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг, даже при наличии у них просрочки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить, - заявил он во время видеоконференции.
Он также призвал компании с госучастием не сокращать объемы закупок у малого и среднего бизнеса.
Ранее Мишустин заявил, что экономическая жизнь страны не должна останавливаться из-за пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU