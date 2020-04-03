2020-04-03T14:25:14+03:00
Экономика

Правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Михаил Мишустин. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАССМихаил Мишустин. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг, даже при наличии у них просрочки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить, - заявил он во время видеоконференции.

Он также призвал компании с госучастием не сокращать объемы закупок у малого и среднего бизнеса.

Ранее Мишустин заявил, что экономическая жизнь страны не должна останавливаться из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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