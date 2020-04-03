Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден
По мнению председателя кабмина РФ, пока что нельзя исключать самого сложного сценария развития пандемии
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 3 апреля заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории страны все еще не пройден. Исключать самых сложных вариантов дальнейшего развития событий пока что нельзя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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