Набиуллина: операции ЦБ на валютном рынке никак не связаны с курсом рубля

3 Апр 2020 2020-04-03T16:03:14+03:00

Набиуллина заявила о том, что операции ЦБ на валютном рынке никак не связаны с курсом рубля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила о том, что операции ЦБ на валютном рынке никак не связаны с курсом рубля и не стремятся на него влиять. Она также отметила, что в настоящий момент курс рубля плавающий.

- Регулярные продажи связаны с тем, что цена на нефть ниже 40 долларов за баррель, ниже цены отсечения. Плюс к этому мы проводим операции, связанные со сделкой по Сбербанку, и наши объемы операций никак не связаны с уровнем курса, - приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Напомним, в ходе торгов на Московской бирже, утром 3 апреля, евро впервые с середины марта упал ниже 83 рубля. Доллар, в свою очередь, упал ниже 77 рублей впервые с 18 марта. Это связано с возросшими ценами на нефть. Вечером, 2 апреля, стоимость сырья марки Brent подорожала на 46,7% и составила 36,29 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU